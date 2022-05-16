Российский Forbes приостановит выпуск бумажной версии журнала с июня

Российский Forbes с июня временно перестанет выпускать бумажную версию журнала. Об этом РБК сообщил директор по развитию издания Дмитрий Озман.

Он объяснил решение уходом большинства рекламодателей, размещавшихся в печати, и значительно выросшей стоимостью производства. Озман заявил, что бумажную версию возобновят выпускать «по мере улучшения экономической конъюнктуры».

Директор по развитию издания отметил, что приостановка печати не связана с требованиями головного офиса Forbes или лицензией на выпуск журнала.

Чтобы эффективнее приспосабливаться к меняющейся ситуации, коммерческие подразделения российского Forbes будут выделены в самостоятельные бизнес-юниты. Сайт и редакция, видео Forbes Russia продолжат деятельность в прежнем режиме.

После начала российской «военной операции» на Украине несколько иностранных издательств разорвали контракты с издателями в РФ. Hearst отозвал лицензии у российских Esquire, Harper’s Bazaar, «Домашний очаг», Cosmopolitan и Men’s Health. Журналы продолжат выпускаться под новыми названиями. Condé Nast (владеет Vogue, GQ, GQ Style, Tatler, AD, Glamour и Glamour Style Book) объявил о приостановке деятельности в РФ.