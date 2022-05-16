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Латвия закрыла генеральное консульство в Петербурге и консульство в Пскове

Денис Ламехов
Сегодня в 20:56

Латвия закрыла генеральное консульство в Петербурге и консульство в Пскове. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посла страны в России Мариса Риекстиньша.

Согласно его заявлению, консульские услуги будут, как и прежде, оказываться в консульском отделе посольства Латвии в Москве.

21 апреля МИД России отозвал разрешение на деятельность консульств Латвии в Петербурге и Пскове. Все дипломаты этих миссий объявлены персонами нон грата, их технические работники, не являющиеся гражданами РФ, — «неприемлемыми» лицами.

МИД РФ объяснил закрытие дипмиссий принципом взаимности, «с учетом оказания властями этих стран военной помощи киевскому режиму и покрывательства с их стороны преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины».

В начале апреля Эстония приняла решение закрыть российские консульства в Лиепае и Даугавпилсе. Их работа была запрещена с 1 мая.

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