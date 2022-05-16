Леа Сейду сыграет главную роль в экранизации эротического романа «Эмманюэль»

Французская актриса Леа Сейду, известная по фильмам «Прекрасная смоковница», «Жизнь Адель» и «007: Спектр», сыграет главную роль в новой экранизации эротического романа «Эмманюэль». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Киноадаптацию скандальной книги снимет Одри Диван, поставившая драму «Событие» — она получила «Золотого льва» на прошлом Венецианском фестивале. «Эмманюэль» станет англоязычным дебютом для французского режиссера.

Диван сама написала сценарий картины вместе с Ребеккой Злотовски («Мое прекрасное лето с Софи»). Созданием экранизации займутся компании Wild Bunch International и CAA Media Finance — они представят проект на Каннском кинорынке.

Роман «Эмманюэль» был издан в 1967 году, его написала французская писательница тайского происхождения Эммануэль Арсан (настоящее имя — Марайя Ролле-Андриан). Роман рассказал историю сексуальных приключений девушки по имени Эмманюэль. Книга стала бестселлером и получила несколько продолжений.

В 1974 году на экраны вышла первая экранизация романа. В нем роль главной героини исполнила Сильвия Кристель. Режиссером фильма выступил Жюст Жакен. Позднее были сняты еще шесть фильмов об Эмманюэль — последний появился в 1992 году.