перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
ЦБ разрешил физическим лицам переводить за рубеж до 50 тыс. долларов 20:40
Леа Сейду сыграет главную роль в экранизации эротического романа «Эмманюэль» 20:18
СМИ: Минфин отказался выделить 6,5 млрд рублей на поддержку российских кинотеатров 20:15
Эвакуация раненых с «Азовстали», окончательный уход «Макдоналдса» и другие новости дня
20:14 дайджест
На Украине арестовали активы Михаила Фридмана на 420 млн долларов 20:00
«Земляничная поляна» Ингмара Бергмана выйдет в повторный прокат в России 19:44
Власти Шри-Ланки заявили, что запасов бензина на острове хватит на один день 19:14
МХТ им. Чехова запустил проект «Артхаб». Он позволит зрителям участвовать в формировании репертуара 18:37
Выставку проекта «Настройки» в «ГЭС-2» продлили до июля 18:13
AMG133/Twitter
Renault разрешила выпускать модель Duster в России под брендом Lada 18:12
Gett перестанет работать в России 31 мая 18:09
ООН: если «военная операция» затянется, за чертой бедности окажутся 90% украинцев 17:36
СМИ: разрабатываемый VK и Минцифры магазин приложений для Android получит название RuStore 17:33
Variety: Netflix работает над шестым сезоном «Черного зеркала». Он будет более кинематографичным 17:24
«Известия»: торговые центры снизят для иностранных ретейлеров стоимость аренды 17:00
Пресс-материалы
21 мая пройдет Voznesensky Festival. В программе — батл чтецов, выставки, книжная ярмарка и поэзия 16:59
Российские каналы не смогут официально показать Олимпиады 2026 и 2028 годов 16:51
Российские хакеры Killnet объявили кибервойну десяти странам, «поддерживающим нацистов и русофобию» 16:36
В Минобороны РФ сообщили, что договорились о вывозе раненых военных с «Азовстали» 16:24
Работа Мана Рея «Скрипка Энгра» стала самой дорогой фотографией в истории 16:19

Леа Сейду сыграет главную роль в экранизации эротического романа «Эмманюэль»

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:18

Французская актриса Леа Сейду, известная по фильмам «Прекрасная смоковница», «Жизнь Адель» и «007: Спектр», сыграет главную роль в новой экранизации эротического романа «Эмманюэль». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Киноадаптацию скандальной книги снимет Одри Диван, поставившая драму «Событие» — она получила «Золотого льва» на прошлом Венецианском фестивале. «Эмманюэль» станет англоязычным дебютом для французского режиссера.

Диван сама написала сценарий картины вместе с Ребеккой Злотовски («Мое прекрасное лето с Софи»). Созданием экранизации займутся компании Wild Bunch International и CAA Media Finance — они представят проект на Каннском кинорынке.

Роман «Эмманюэль» был издан в 1967 году, его написала французская писательница тайского происхождения Эммануэль Арсан (настоящее имя — Марайя Ролле-Андриан). Роман рассказал историю сексуальных приключений девушки по имени Эмманюэль. Книга стала бестселлером и получила несколько продолжений.

В 1974 году на экраны вышла первая экранизация романа. В нем роль главной героини исполнила Сильвия Кристель. Режиссером фильма выступил Жюст Жакен. Позднее были сняты еще шесть фильмов об Эмманюэль — последний появился в 1992 году.

События недели на afisha.ru
боевик
Флешбэк
Лиам Нисон играет профессионального киллера, который отказывается от задания
рок
«Дикая мята. Violet»
комедия
Масквичи
Социальная комедия Юрия Грымова
фантастика
Ботан и супербаба
Робкий парень из-за проблем с девушками собирает женщину-робота
опера
Богема
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Ребекка Злотовски
Сильвия Кристель
Жюст Жакен
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить