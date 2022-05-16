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AMG133/Twitter
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Эвакуация раненых с «Азовстали», окончательный уход «Макдоналдса» и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:14

Если военные действия на Украине затянутся, девять из десяти украинцев окажутся в нищете или почти в нищете, считают в ООН. Затяжной конфликт также поставит под угрозу почти два десятилетия достижений в области развития страны.

В Минобороны РФ заявили, что договорились о вывозе раненых военных с «Азовстали». Украинских солдат доставят в больницу в ДНР.

МВД объявило в розыск московского мундепа и участницу Pussy Riot Люсю Штейн, осужденную на год ограничения свободы по «санитарному делу». Ранее она срезала браслет слежения и покинула Россию.

Хакеры из российской группировки Killnet «официально объявили кибервойну правительствам десяти стран». В их числе США, Великобритания, Украина и Германия.

«Макдоналдс» заявил об окончательном уходе из России. По данным источника ТАСС, компания намерена возобновить работу в РФ под новым брендом в середине июня.

Gett тоже перестанет работать в России — с 31 мая. Сервис разослал таксопаркам письма с предупреждением, что летом отправлять партнерам заказы он не будет.

Грузия, Азербайджан и Румыния обвинили организаторов «Евровидения» в замене оценок. Грузинское и азербайджанское жюри присудили максимальный балл Украине, но его отдали Великобритании, а румынские представители поставили максимум Молдавии, который достался Украине.

Российские активы Renault переходят государству. На московском заводе компании возобновят производство легковых автомобилей «Москвич».

Renault также разрешила выпускать в России автомобили Duster под брендом Lada. Их будут собирать на заводе в Тольятти.

На российском и белорусском ТВ не покажут Олимпиады 2026 и 2028 годов (по крайней мере официально). Обе страны не допустили к участию в тендере на покупку телевизионных прав для трансляции Игр.

Netflix начал работу над шестым сезоном «Черного зеркала». Источники Variety говорят, что его серии будут более кинематографичными.

А вот третий сезон «Бриджертонов» посвятят истории любви Пенелопы и Колина. Место основного сценариста и продюсера займет Джесс Браунелл, который заменит Криса Ван Дусена.

Работа американского фотохудожника Мана Рея «Скрипка Энгра», созданная в 1924 году, стала самой дорогой фотографией в истории. Ее продали на торгах Christie’s за 12,4 млн долларов.

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