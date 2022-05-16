«Земляничная поляна» Ингмара Бергмана выйдет в повторный прокат в России

Кинокомпания «Иноекино» выпустит фильм Ингмара Бергмана «Земляничная поляна» в повторный прокат в России 26 мая. Сообщение об этом появилось на официальной странице прокатчика во «ВКонтакте».

Все сеансы пройдут на шведском языке с русскими субтитрами. «Иноекино» обещает опубликовать список городов проката ближе к дате релиза.

В центре повествования картины — воспоминания, видения и сны главного героя, 78-летнего профессора Исака Борга, роль которого исполняет шведский режиссер Виктор Шестрем, один из кумиров Бергмана.

Борг погружается в мысли и ощущения, связанные с прошлым, во время короткой поездки на автомобиле по летней Швеции вместе с невесткой Марианной. «В фильме проявились ключевые для Бергмана приемы: перемещения во времени и пространстве и от сна к действительности, богоискательство, откровенные диалоги и бесконечный самоанализ», — описывает устройство картины «Иноекино».

В 2022 году исполняется 65 лет с момента выхода «Земляничной поляны». В 1958-м, спустя год после выхода, лента получила главный приз и премию ФИПРЕССИ Берлинского кинофестиваля, в 1960-м — «Золотой глобус», а также была номинирована на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.