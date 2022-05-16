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Власти Шри-Ланки заявили, что запасов бензина на острове хватит на один день

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:14

На Шри-Ланке почти закончился запас бензина — его хватит только на один день. Об этом сообщил премьер-министр страны Ранил Викрамасингхе, его речь к согражданам опубликовал Daily Mirror.

Политик признался, что не хотел бы скрывать правду от общественности. Он предупредил ланкийцев о том, что страна столкнется с серьезными трудностями в ближайшее время. Они, впрочем, по словам Викрамасингхе, продлятся недолго.

Экономика Шри-Ланки, как отметил премьер-министр, находится «в крайне нестабильном состоянии». В стране не хватает средств для закупки газа. Викрамасингхе заверил, что Шри-Ланке помогут зарубежные партнеры.

Он добавил, что накануне на Шри-Ланку привезли дизельное топливо — эта поставка частично решит проблему дефицита. Следующие поставки дизельного топлива ожидаются 18 мая и 1 июня. Бензин завезут в страну 18 и 29 мая.

«Четверть электроэнергии вырабатывается за счет нефти. Таким образом, существует вероятность того, что ежедневные отключения электроэнергии увеличатся до 15 часов в сутки. Однако мы уже получили деньги, чтобы предотвратить этот кризис. Мы также должны немедленно получить 20 млн долларов США для обеспечения потребителей газом», — сказал Викрамасингхе.

Политик добавил, что Шри-Ланке не хватает также керосина, лекарств и медицинского оборудования. «В краткосрочной перспективе нам придется столкнуться с еще более трудным периодом времени. Существует вероятность, что инфляция будет расти и дальше», — заключил премьер-министр.

По мнению Викрамасингхе, «следующая пара месяцев будет самой трудной» в жизни граждан Шри-Ланки.

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