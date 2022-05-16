Renault разрешила выпускать модель Duster в России под брендом Lada

Автомобильная компания Renault разрешила выпускать в России модель Duster под брендом Lada. Об этом заявил директор департамента автопромышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак, cообщил ТАСС.

АвтоВАЗ будет собирать автомобили Renault Duster на заводе в Тольятти. По словам Пака, «соответствующая договоренность с компанией Renault достигнута».

Ранее стало известно, что Renault подписала соглашение о передаче своих российских активов России и правительству Москвы. В течение следующих шести лет Renault обязался выкупить обратно свою долю в АвтоВАЗе.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что работа московского завода Renault будет возобновлена. Там вновь начнут производить легковые машины под брендом «Москвич».