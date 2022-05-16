Выставку проекта «Настройки» в «ГЭС-2» продлили до июля

Дом культуры «ГЭС-2» продлил выставку музыкального проекта «Настройки». Звуковые инсталляции можно будет посмотреть (и послушать) до начала июля, говорится в телеграм-канале культурной площадки.

Инсталляции были созданы для разных пространств Дома культуры художниками и композиторами нескольких поколений: Эдуардом Артемьевым, Дмитрием Власиком, Олегом Гудачевым, Дарьей Звездиной, Вангелино Курентзисом и Владимиром Ранневым.

«Настройки» продолжают линию размышлений о связях архитектуры и звука, начатую в 2017 году «Геометрией настоящего». Проект был задуман еще во время карантина 2020 года, в дни, когда рушились связи и строились новые схемы общения, менялись правила, сбивались настройки и остро вставал вопрос о возможностях художественного производства в новых условиях.