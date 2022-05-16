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ООН: если «военная операция» затянется, за чертой бедности окажутся 90% украинцев

Семён Гудошников
Сегодня в 17:36

Если конфликт на Украине затянется, девять из десяти украинцев окажутся в нищете или почти в нищете. Такие первоначальные оценки дали в Программе развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), пишет РБК.

Затяжной конфликт также поставит под угрозу почти два десятилетия достижений в области развития Украины, отметили в организации. «Глубокие социальные и экономические шрамы останутся на протяжении поколений», — добавили там.

В ПРООН сослались на данные правительства страны, которое заявило о разрушении инфраструктуры минимум на 100 млрд долларов. «Половина предприятий страны полностью закрылась, а другая половина испытывает трудности», — говорится в сообщении.

Организация призвала оказывать Украине не только гуманитарную, но и адресную помощь, чтобы «остановить надвигающуюся катастрофу в области развития».

Глава Минфина Украины Сергей Марченко говорил в интервью The Economist, что каждый месяц боевых действий стоит украинской экономике 5% ВВП. А годовой спад этого показателя может составить 44%. Президент страны Владимир Зеленский в начале мая заявил, что по окончании конфликта Украине потребуется около 600 млрд долларов для восстановления экономики.

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