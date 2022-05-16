СМИ: разрабатываемый VK и Минцифры магазин приложений для Android получит название RuStore

Разрабатываемый холдингом VK (ранее Mail.ru Group) и Минцифры магазин приложений для Android получит название RuStore, пишет ТАСС со ссылкой на данные системы СПАРК.

Всего были поданы три заявки на регистрацию товарного знака, передает агентство. В VK, согласно сообщению ТАСС, намерены зарегистрировать три логотипа. На первом черными буквами написано слово RuStore, на двух других рядом с названием изображен квадрат (синий и черный), в его центре — три папки.

8 апреля «Коммерсант» со ссылкой на заявление премьер-министра Михаила Мишустина сообщил, что Минцифры и российские технологические компании разработают маркетплейс приложений на базе Android.

26 апреля глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев рассказал, что VK стал главным разработчиком магазина приложений. Он добавил: «Сейчас существует кооперация, все крупные наши лидеры интернет-индустрии участвуют в этой работе. Это не делается за бюджетные деньги».

Завершить создание платформы поручено к 1 июня. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты сочли, что создать магазин приложений для Android как для более открытой системы в целом возможно, а в случае с iOS возникнут сложности.