В Доме творчества писателей «Переделкино» пройдет Voznesensky Festival, приуроченный ко дню рождения Андрея Вознесенского. Старт — 21 мая, в 12.00, рассказали «Афише Daily» представители мероприятия. В этом году исполняется 89 лет со дня рождения Андрея Вознесенского. Как и в прошлом году, Центр Вознесенского отмечает эту дату в Переделкино — знаковом месте для литератора, где он жил вместе с супругой Зоей Богуславской. Гости фестиваля смогут посетить, в частности, книжную ярмарку, где представят книги независимые издательства. В их числе — Ad Marginem, No Kidding Press, «Издательство Ивана Лимбаха», ИМИ, «Гилея», Grundrisse, «Колонна», «Подписные издания», Garage, Jaromir Hladik, «Новое издательство» и «Выргород».

«Основной фокус нашего фестиваля, как и в прошлом году, — это выявление актуальности творческих методов шестидесятников. В своих стихах и спектаклях, песнях и картинах эти авторы пытались объединить слово, образ, звук и жест. Мы продолжаем искать точку сборки разных форм культуры, предлагая нашим участникам найти что‑то общее между сценическим и поэтическим, музыкальным и визуальным». Ольга Варцева Директор Центра Вознесенского

В холле Дома творчества откроется проект световой скульптуры черной дыры «Миллион алых роз» художника Ростана Тавасиева, в основе образа которой — одноименная песня Аллы Пугачевой на стихи Андрея Вознесенского. В библиотеке будет представлена выставка Центра исследований оттепели о графическом наследии периода. В Доме-музее Пастернака откроется проект «В дни моей болезни и его бешеных успехов. Материалы из архивов Бориса Пастернака и Андрея Вознесенского», посвященный взаимоотношениям поэтов. Также в рамках Voznesensky Festival гости смогут посмотреть спектакль-вербатим «Переделкино» о жителях Переделкино, посетить соревнование по лучшему исполнению стихов Андрея Вознесенского, обсудить детскую книгу стихотворений «Звездная карусель» Генриха Сапгира, послушать дискуссию «Искусство в черной дыре» художника Ростана Тавасиева с доктором физико-математических наук Павлом Борисовичем Ивановым. Завершающим мероприятием станет музыкально-поэтический перформанс «Вергилий в Переделкино» виолончелиста Ильи Рубинштейна, композитора Алексея Наджарова и поэта Андрея Родионова. С помощью слов и музыки исполнители совершат воображаемую прогулку по Москве и окрестностям.