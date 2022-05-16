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Российские каналы не смогут официально показать Олимпиады 2026 и 2028 годов

Семён Гудошников
Сегодня в 16:51

Российские и белорусские телеканалы не смогут официально показать Олимпиады 2026 и 2028 годов. Обе страны не допустили к участию в тендере на приобретение телевизионных прав для трансляции Игр, сообщает Sports.ru со ссылкой на пресс-релиз Международного олимпийского комитета (МОК).

Тендерные документы принимались до 25 апреля. В 2026 году зимние Игры примут Милан и Кортина-д’Ампеццо, летние соревнования 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе.

После начала российской «военной операции» МОК призвал все спортивные организации отменить или перенести соревнования, запланированные в РФ и Беларуси. Также организация рекомендовала допускать российских и белорусских атлетов лишь в качестве нейтральных спортсменов.

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