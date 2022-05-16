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«Известия»: торговые центры снизят для иностранных ретейлеров стоимость аренды

Денис Ламехов
Сегодня в 17:00

Российские ТЦ снизят для некоторых крупных международных ретейлеров стоимость аренды, пишут «Известия» со ссылкой на директора Союза торговых центров Булата Шакирова.

Согласно его заявлению, часть иностранных компаний заключила дополнения к контрактам и получила скидку к своей средней арендной плате до 50%. Обоснование для этого — временная остановка работы.

В числе компаний, которым предоставлена скидка, есть H&M, передает газета. Новые условия будут действовать «один-два месяца».

По словам Шакирова, дополнения к контрактам не означают, что именно через это время компании вернутся к работе на российском рынке. На данный момент ни одна из торговых сетей не приняла окончательного решения по этому вопросу.

11 мая президент другого профильного объединения, Российского совета торговых центров, Дмитрий Москаленко сообщил, что приостановившие работу в России зарубежные компании могут разорвать заключенные с торговыми центрами контракты уже в этом месяце.

Им станет «крайне невыгодно» выплачивать крупные суммы, включающие аренду и зарплаты сотрудников, и при этом не торговать, подчеркнул он. Москаленко добавил, сославшись на представителей ретейлеров, что запас прочности для крупных сетей составляет не более двух-трех месяцев без поддержки материнской компании.

После начала «военной операции» множество международных компаний покинули российский рынок или приостановили деятельность в стране. Среди них IKEA, Uniqlo, Nike, Inditex (Zara, Massimo Dutti и другие марки), H&M (включая основной бренд, а также COS и & Other Stories). По подсчетам Йельского университета, к 16 мая об уходе из России объявили почти 1000 компаний.

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