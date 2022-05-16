В Минобороны РФ сообщили, что договорились о вывозе раненых военных с «Азовстали»

Российская армия договорилась с украинской стороной о вывозе раненых украинских военных, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

«В настоящее время в районе предприятия введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставляются в медицинское учреждение в Новоазовске Донецкой Народной Республики для оказания им всей необходимой помощи», — заявили в ведомстве.

«Азовсталь» — последний очаг сопротивления украинских сил на территории Мариуполя. Кроме военных, заблокированными на заводе оказались и гражданские лица. Их удалось эвакуировать к 6 мая в ходе совместной операции ООН и Международного комитета Красного Креста. Операция была организована после соответствующей договоренности между Владимиром Путиным и генсеком ООН Антониу Гутерришем.