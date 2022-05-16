Работа Мана Рея «Скрипка Энгра» стала самой дорогой фотографией в истории

Работа американского фотохудожника Мана Рея «Скрипка Энгра», созданная в 1924 году, стала самой дорогой фотографией в истории — ее продали на торгах Christie’s за 12,4 млн долларов. Об этом сообщает CNN.

Произведение побило рекорд, принадлежавший работе «Рейн II» немецкого фотографа Андреаса Гурски, которая была продана на Christie’s в 2011 году за 4,4 млн долларов. «Скрипка» также стала самой дорогой работой Мана Рея.

Аукционный дом рассказал, что фотография, изображающая Кики де Монпарнас, музу Мана Рея, является оригинальным отпечатком, сделанным с первоначального негатива. Artnews сообщает, что фотографическая копия была сделана вскоре после того, как Рей непосредственно провел съемку.

Название «Скрипка Энгра» — прямой перевод французского фразеологизма le violon d’Ingres, означающего увлечение, любительское занятие. Выражение, в свою очередь, является отсылкой к хобби французского живописца Жана Огюста Доминика Энгра: он играл на скрипке в свободное от написания картин время.

Ман Рей вдохновлялся полотном Энгра «Купальщица Вальпинсона»: поза де Монпарнас в кадре напоминает позу купальщицы. На спине у первой — рисунок в виде резонаторных отверстий, расположенных на скрипке.