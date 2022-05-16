На российском ТВ начнут показывать иранские фильмы и сериалы

На российских телеканалах скоро выйдут иранские фильмы и сериалы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу культурного представительства при посольстве Ирана Масуда Ахмадванда.

«Это простые, но интересные и жизненные темы. Великолепная игра актеров, богатые костюмы, хорошие режиссерские работы, интересные сюжеты — все это обязательно понравится российскому зрителю», — считает он.

После начала российской «военной операции» на Украине крупные голливудские студии остановили деятельность в РФ. В российских кинотеатрах их контент пробуют заменить перевыпуском отечественной классики и фильмами из Индии или Кореи.

Однако такие показы остаются нишевыми и не способны вернуть массового зрителя в кинотеатры, считают в Ассоциации владельцев кинотеатров. Там прогнозируют закрытие половины кинозалов в РФ в ближайшие пару месяцев. Сборы кинотеатров без премьер голливудских студий упали в апреле на 54%.

Некоторые кинотеатры начинают пиратские показы голливудских премьер без лицензии. Так, кинотеатр «Москва» во Владивостоке изменил названия «Бэтмена» и «Соника-2 в кино» на («Летучую мышь» и «Синего ежика-2»), чтобы показывать фильмы нелегально.