«Чарли XCX: Вместе в одиночестве» и «Кубрик о Кубрике»: Beat Film Festival 2022 объявил программу

Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival пройдет с 19 июня по 3 июля. Его программа будет состоять из международных премьер, фильмов Национального конкурса, снятых молодыми российскими режиссерами, и хитов Beat Film Festival прошлых лет. Об этом «Афише Daily» сообщили представители ивента.

Beat Film Festival откроет картина «Джейн глазами Шарлотты», снятая Шарлоттой Генсбур о своей матери, актрисе Джейн Биркин. В ней Джейн и Шарлотта путешествуют, поют на сцене, погружаются в воспоминания и лучше узнают друг для друга. Фильм был представлен на Каннском фестивале в прошлом году.

Также в программе:

«Мэри Куант: Мини-революция» о британском модельере Мэри Куант, которая изобрела мини-юбки и перевернула мир моды в 1960-х;

о британском модельере Мэри Куант, которая изобрела мини-юбки и перевернула мир моды в 1960-х; «Кубрик о Кубрике» о самом загадочном режиссере XX века Стэнли Кубрике;

о самом загадочном режиссере XX века Стэнли Кубрике; «Мы были „Детками“» о судьбе нью-йоркских подростков-скейтеров, которые стали героями фильма Ларри Кларка «Детки»;

о судьбе нью-йоркских подростков-скейтеров, которые стали героями фильма Ларри Кларка «Детки»; «История кино: Новое поколение» ;

; «Charli XCX: Вместе в одиночестве» о том, как британская певица Charli XCX во время локдауна решает записать новый альбом вместе со своими фанатами;

о том, как британская певица Charli XCX во время локдауна решает записать новый альбом вместе со своими фанатами; «Посмотри на меня: XXXTentacion» о покойной звезде саундклауд-рэпа с архивными кадрами и откровенными комментариями его близких;

о покойной звезде саундклауд-рэпа с архивными кадрами и откровенными комментариями его близких; «Фрики на сцене: История Dinosaur Jr.» о героях независимой американской рок-сцены, проложивших дорогу гранжу и повлиявших на множество музыкантов, от Nirvana до Sonic Youth;

о героях независимой американской рок-сцены, проложивших дорогу гранжу и повлиявших на множество музыкантов, от Nirvana до Sonic Youth; «Итало-диско: Блестящий звук 80-х» о синтезаторной музыке из Италии;

о синтезаторной музыке из Италии; «Атлантида» об Италии глазами Юрия Анкарани;

об Италии глазами Юрия Анкарани; «B-Movie: Шум и ярость в Западном Берлине» об андеграундной ночной жизни Берлина 1980-х;

об андеграундной ночной жизни Берлина 1980-х; «Рейв в Иране» о подпольных вечеринках в современном Иране;

о подпольных вечеринках в современном Иране; «Баския: Взрыв реальности» о художнике Жан-Мишеле Баския;

о художнике Жан-Мишеле Баския; PJ Harvey: A Dog Called Money об певице Пи Джей Харви;

об певице Пи Джей Харви; «Заткнись и играй на рояле» об эксцентричном берлинском музыканте Чилли Гонзалесе;

об эксцентричном берлинском музыканте Чилли Гонзалесе; «Skate Kitchen» о девичьей скейт-тусовке Нью-Йорка 2010-х.

Beat Film Festival в этом году пройдет в кинотеатрах и на знаковых площадках Москвы. В их числе «Каро Октябрь», «Художественный», «Иллюзион», Центр документального кино, «Музеон», «Пионер», Дом культуры «ГЭС-2» и Мультимедиа-арт-музей.