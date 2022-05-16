Музыкальный фестиваль «Самфест», который пройдет в Самарской области 11 и 12 июня, дополнил состав артистов. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Так, к Вячеславу Бутусову, Slava Marlow, VLNY, Billy’s Band и другим хедлайнерам присоедеинились The Hatters, IOWA и Artemiev.

На сцену также выйдут 10 молодых музыкантов — их отбирают из порядка тысячи заявок с помощью народного голосования и оценок жюри.

В числе заявившихся на конкурс — сайд-проект музыканта группы «Пикник» Стаса Шклярского «Инкогнито», а также группа Two Crunch Crackers барабанщика Земфиры и Вячеслава Бутусова Дениса Маринкина

Событие пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена» — до него в дни фестиваля будут курсировать бесплатные шаттлы. Вход на мероприятие будет свободным. Потребуется предварительная регистрация на сайте проекта.