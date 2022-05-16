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В России запустился магазин приложений NashStore. И подвергся «сильнейшей DDoS-атаке»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:43

16 мая запустился российский аналог Google Play, магазин приложений NashStore. На момент запуска оттуда можно скачать более тысячи приложений, передает ТАСС со ссылкой на разработчика «Цифровые платформы».

Среди доступных для скачивания приложений — «Столото», «Банки.ру», Альфа-банк, Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, ПСБ-Бизнес, «Сбермаркет», Совкомбанк, Gloria Jeans и другие.

При этом в «Цифровых платформах» заявили, что Google уже накладывают ограничения на Android для установки альтернативных магазинов приложений. Чтобы установить NashStore, нужно скачать его APK-файл, который опубликован на «Яндекс.Диске». Перед этим разработчики просят разрешить в системных настройках загрузку приложений из сторонних источников.

Спустя время после запуска в телеграм-канале NashStore сообщили о «сильнейшей DDOS-атаке», из‑за которой сайт онлайн-магазина и его скачивание «могло работать не стабильно». Редактор TJ не смог с первой попытки зайти в сервис.

Также разработчики NashStore открыли регистрацию для иностранных разработчиков из Азии, Европы и Америки. По их словам, за рубежом «не заинтересованы терять российский рынок».

9 мая NashStore запустился для разработчиков из России.

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