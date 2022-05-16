Роскомнадзор заблокировал сайт «The Village Беларусь» из‑за статьи про обстрел Краматорска

Роскомнадзор заблокировал в России сайт «The Village Беларусь». Об этом сообщили в самом издании.

Накануне редакция СМИ получила письмо, в котором РКН со ссылкой на Генпрокуратуру требовал удалить материал «Что не так с официальной российской версией обстрела вокзала в Краматорске, где погибли 50 человек».

По мнению РКН, в статье содержатся «ложные сообщения об актах терроризма или иная недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений». Издание отказалось удалять текст, вечером 15 мая его сайт внесли в реестр запрещенных.

В Беларуси сайт «The Village Беларусь» заблокировали в 2020 году. СМИ освещало протесты в стране после выборов президента.

За 2,5 месяца российской «военной операции» на Украине Роскомнадзор заблокировал в РФ более 3000 сайтов, подсчитала «Роскомсвобода». Среди них сайты «Медузы»*, «Дождя»*, «Эха Москвы», Би-би-си, «Радио Свобода»*, Doxa, The Village, «7×7», «Медиазоны»*, «Бумаги», а также соцсети Instagram** и Facebook**.

* Внесены в реестр иностранных агентов.

** Принадлежат компании Meta, признанной в РФ экстремистской, их деятельность в стране запрещена.