перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Кадр из фильма «История Элли»/Afisha.ru
На российском ТВ начнут показывать иранские фильмы и сериалы 15:44
В России запустился магазин приложений NashStore. И подвергся «сильнейшей DDoS-атаке» 15:43
The Hatters, IOWA и Artemiev — среди новых участников «Самфеста» 15:13
«Чарли XCX: Вместе в одиночестве» и «Кубрик о Кубрике»: Beat Film Festival 2022 объявил программу 15:12
МВД объявило в розыск мундепа и участницу Pussy Riot Люсю Штейн 14:58
«Известия»: в Россию хотят завозить подержанное оборудование для сотовой связи 14:26
www.the-village.me
Роскомнадзор заблокировал сайт «The Village Беларусь» из‑за статьи про обстрел Краматорска 14:17
CoolCola, Fancy и Street: аналоги зарубежных газировок, которые выпустил «Очаково» 14:10
Третий сезон «Бриджертонов» будет посвящен истории любви Пенелопы и Колина 13:22
Post Malone исполнил живьем новый трек с грядущего альбома «Twelve Carat Toothache» 13:04
Нейросеть написала сценарий к российскому сериалу «Сидоровы» 12:39
manueljota/Unsplash
Южная Корея готова помочь КНДР справиться со вспышкой ковида 12:00
В России выявили 4543 новых случая коронавируса 11:51
Грузия, Азербайджан и Румыния обвинили организаторов «Евровидения» в замене оценок жюри 11:00
Российский бизнес Reebok перешел турецкому холдингу FLO Retailing 10:39
«Коммерсант»: аэропорты могут перейти к ручному досмотру из‑за устаревания зарубежного оборудования 10:00
Brian Asare/Unsplash
В России выявили минимум заражений COVID-19 за неделю c апреля 2020 года 9:50
Российские активы Renault переходят государству. На заводе возобновят производство «Москвичей» Обновлено в 9:39
Кинотеатр во Владивостоке изменил названия «Бэтмена» и «Соника-2 в кино» ради нелегальных показов Вчера в 20:58
В Новосибирске прошел конкурс по украшению могил Вчера в 20:05

Роскомнадзор заблокировал сайт «The Village Беларусь» из‑за статьи про обстрел Краматорска

Семён Гудошников
Сегодня в 14:17

Роскомнадзор заблокировал в России сайт «The Village Беларусь». Об этом сообщили в самом издании.

Накануне редакция СМИ получила письмо, в котором РКН со ссылкой на Генпрокуратуру требовал удалить материал «Что не так с официальной российской версией обстрела вокзала в Краматорске, где погибли 50 человек».

По мнению РКН, в статье содержатся «ложные сообщения об актах терроризма или иная недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений». Издание отказалось удалять текст, вечером 15 мая его сайт внесли в реестр запрещенных.

В Беларуси сайт «The Village Беларусь» заблокировали в 2020 году. СМИ освещало протесты в стране после выборов президента.

За 2,5 месяца российской «военной операции» на Украине Роскомнадзор заблокировал в РФ более 3000 сайтов, подсчитала «Роскомсвобода». Среди них сайты «Медузы»*, «Дождя»*, «Эха Москвы», Би-би-си, «Радио Свобода»*, Doxa, The Village, «7×7», «Медиазоны»*, «Бумаги», а также соцсети Instagram** и Facebook**.

* Внесены в реестр иностранных агентов.

** Принадлежат компании Meta, признанной в РФ экстремистской, их деятельность в стране запрещена.

События недели на afisha.ru
боевик
Флешбэк
Лиам Нисон играет профессионального киллера, который отказывается от задания
рок
«Дикая мята. Violet»
комедия
Масквичи
фантастика
Ботан и супербаба
Робкий парень из-за проблем с девушками собирает женщину-робота
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
приключение
Артек. Большое путешествие
Зумеры отправляются в Советский Союз, чтобы спасти родителей в будущем
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Роскомнадзор
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить