CoolCola, Fancy и Street: аналоги зарубежных газировок, которые выпустил «Очаково»

Московский комбинат «Очаково» выпустил газированные напитки CoolCola, Fancy и Street. Их названия и этикетки похожи на оригинальные зарубежные аналоги.
«Классические вкусы любимых прохладительных напитков» — так описываются российские газировки на сайте компании.
- CoolCola (Coca-Cola) — «выразительный и освежающий напиток с культовым вкусом колы».
- Fancy (Fanta) — «освежающий сильногазированный напиток с натуральным апельсиновым соком и узнаваемым вкусом фанты».
- Street (Sprite) — «газированный освежающий напиток с натуральными соками лимона и лайма и растительными экстрактами».
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