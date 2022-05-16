CoolCola, Fancy и Street: аналоги зарубежных газировок, которые выпустил «Очаково»

Московский комбинат «Очаково» выпустил газированные напитки CoolCola, Fancy и Street. Их названия и этикетки похожи на оригинальные зарубежные аналоги.

Coca-Cola и PepsiCo приостановили деятельность в России. Baza писала, что речь идет о прекращении инвестиций в рекламу и новые проекты в стране.