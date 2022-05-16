«Макдоналдс» объявил об окончательном уходе из России

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» окончательно уходит из России. Компания запустила процесс продажи своего бизнеса в стране, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз сети.

«После более чем 30 лет работы в стране корпорация McDonald’s объявила о выходе с российского рынка и инициировала процесс продажи своего российского бизнеса», — цитирует агентство сообщение компании.

Источник ТАСС в компании сообщает, что «Макдоналдс» намерен возобновить работу в России под новым брендом в середине июня. По его словам, будут сохранены рабочие места, большинство поставщиков, сеть ресторанов и меню.

«По факту уйдет только название», — сказал он.

«Макдоналдс» объявил, что приостановит работу в России 14 марта. В первом квартале 2022 года компания понесла убытки в размере 127 млн долларов после остановки работы в России и на Украине.