Post Malone исполнил живьем новый трек с грядущего альбома «Twelve Carat Toothache»

Американский хип-хоп-исполнитель Остин Пост, известный как Post Malone, вживую исполнил новую композицию «Love/Hate Letter to Alcohol» в рамках программы Saturday Night Live на американском канале NBC. Видео появилось в ютьюб-аккаунте музыканта.

Рэперу аккомпанировал хор, одним из участников которого был вокалист инди-группы Fleet Foxes Робин Пекнолд — он же, согласно сообщению Pitchfork, стал соавтором трека.

Пост не раз комплиментарно отзывался о творчестве коллектива, а Пекнолд даже приглашал его принять участие в записи альбома Fleet Foxes «Shore», но, по его словам, совместный проект не состоялся из‑за нехватки времени у обеих сторон.