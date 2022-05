Post Malone исполнил живьем новый трек с грядущего альбома «Twelve Carat Toothache»

Американский хип-хоп-исполнитель Остин Пост, известный как Post Malone, вживую исполнил новую композицию «Love/Hate Letter to Alcohol» в рамках программы Saturday Night Live на американском канале NBC. Видео появилось в ютьюб-аккаунте музыканта.

Неизвестно, выйдет ли «Love/Hate Letter to Alcohol» в качестве сингла на стриминговых площадках. Также не сообщается, будет ли Пекнолд участником студийной версии композиции.

Новый трек вместе с «Cooped Up» и «One Right Now» попадет в альбом «Twelve Carat Toothache». Пластинка выйдет 3 июня. Среди приглашенных артистов — The Weeknd, Doja Cat и The Kid Laroi.

Предыдущий лонгплей Post Malone «Hollywood’s Bleeding» увидел свет в 2019 году. Тогда «Афиша Daily» назвала Поста главным поп-артистом момента — предлагаем перечитать архивный материал.