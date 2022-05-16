Южная Корея готова помочь КНДР справиться с вспышкой ковида

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель выразил готовность помочь Северной Корее в борьбе с масштабной вспышкой коронавируса в стране. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на местное агентство «Ренхап».

Южная Корея, в частности, может отправить вакцины, лекарства, медицинское оборудование, медперсонал и «другие необходимые материалы».

«Мы не должны сдерживаться в оказании необходимой помощи северокорейскому народу, который подвергается угрозе коронавируса», — заявил Юн Сок Ель.

Он отметил, что для этого надо дождаться согласия северокорейского правительства.

Северная Корея впервые признала случаи заражения ковидом в стране только 12 мая. Ранее с самого начала пандемии официально в КНДР не было заболевших.

За сутки с вечера 13 мая до 18.00 14 мая в стране выявили более чем 296 тыс. «пациентов с повышенной температурой». Всего с конца апреля заболели 820 тыс. человек, из них 496 тыс. выздоровели, а более 324 тыс. все еще проходят лечение.

Масштабная вспышка коронавируса также началась в соседнем с КНДР Китае, где на протяжении двух лет практически не было заболевших.