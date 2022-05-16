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В России выявили 4543 новых случая коронавируса

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:51

За последние сутки в России выявили 4543 новых случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 413 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 334. За ним следуют Москва, Татарстан, Воронежская, Свердловская, Волгоградская, Саратовская и Московская области.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 264 836. За сутки умерли 89 человек, за весь период — 377 759. Выздоровели 5379 человек, за все время — 17 652 558. Число госпитализаций за сутки составило 1127.

За неделю с 9 по 15 мая в России выявили 32 627 новых случаев COVID-19 — это минимальный показатель за семь дней с апреля 2020 года. Умерли за неделю 724 пациента — это минимум с августа 2020-го.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 521,3 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (84,2 млн), на втором — Индия (43,1 млн). За ними идут Бразилия (30,6 млн), Франция (29,1 млн), Германия (25,7 млн) и Великобритания (22,1 млн).

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