В России выявили минимум заражений COVID-19 за неделю c апреля 2020 года

За неделю с 9 по 15 мая в России выявили 32 627 новых случаев COVID-19. Это минимальный показатель за семь дней с апреля 2020 года, пишет ТАСС со ссылкой на данные федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Умерли за неделю 724 пациента с коронавирусом. Это минимальный показатель с августа 2020 года. Число госпитализаций за последние семь дней составило 12 832.

За предыдущий аналогичный период (2-8 мая) было выявлено почти на 15% больше заразившихся. Скончались на 21% больше пациентов, госпитализировано было на 8% больше.

Также продолжает сокращаться число выздоравливающих. Если со 2 по 8 мая вылечились 54 680 человек, то с 9 по 15 мая — 43 781 (разница — 20%). Доля выздоровевших по отношению к общему количеству заражений осталась на уровне 96,6%.