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«Коммерсант»: аэропорты могут перейти к ручному досмотру из‑за устаревания зарубежного оборудования

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:00

Ассоциация «Аэропорт» (в нее входят 30 аэропортов, в том числе Домодедово и Пулково) написали в Минтранс, что сроки оборудования для досмотра пассажиров истекают, а переход на ручной досмотр может вызвать «многочасовые очереди и негативно повлияет на безопасность». Об этом сообщает «Коммерсант».

Срок эксплуатации технических средств до досмотра (ТСД) не более десяти лет, после которых использовать законно их нельзя. В письме ассоциации говорится, что «во многих аэропортах эти сроки истекают в ближайшее время».

Авторы отмечают, что 90% оборудования в аэропортах американское, германское и финское, а отечественного недостаточно. Импортозамещение и переоснащение отечественными ТСД в российский аэропортах оценили сроком в пять лет и больше, поэтому единственный выход — вернуть практику «продления ресурсов».

В нескольких российских аэропортах «Коммерсанту» сказали, что иностранные поставщики пока официально не разрывали свои обязательства по сервису, но прекратили поставки по договорам без объяснения причин. В некоторых аэропортах изданию заявили, что практика «продления» не остановит устаревание и выход оборудования из строя. К тому же прежде продление ресурсов осуществлялось платно, а сейчас участники рынка не готовы к издержкам.

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