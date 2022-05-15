Финляндия решила вступить в НАТО, Украина победила на «Евровидении» и другие новости дня

Финляндия официально объявила о планах подать заявку на вступление в НАТО. Голосование в парламенте состоится 17 мая.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле поселка Середа с территории Украины. Пострадал один местный житель — он получил осколочное ранение.

За последние сутки КНДР зарегистрировала более 296 тыс. новых пациентов с высокой температурой и 15 погибших от «незнакомой лихорадки». Судя по сообщениям государственных СМИ, в стране активно распространяется коронавирус.

Украина выиграла «Евровидение-2022». Страну представляла рэп-группа Kalush Orchestra с песней «Stefania» — на голосовании жюри и телезрителей она собрала 631 балл.

Полиция Италии предотвратила хакерские атаки во время полуфинала и финала «Евровидения». Предполагается, что за ними стоят группировка Killnet и ее филиал Legion.

За февраль — апрель в России увеличилось количество краж в магазинах. Чаще всего крадут сладости, колбасы, алкоголь, сыры, кофе и какао.

Бритни Спирс рассказала, что потеряла ребенка в начале беременности. Певица пережила выкидыш.

Twitter обвинил Илона Маска в нарушении соглашения о неразглашении, когда тот рассказал подробности о проверке количества ботов в соцсети. Бизнесмен сообщил, что размер выборки для выявления ботов составляет 100 аккаунтов.

NASA выложило фотографию с поверхности Марса, на которой видно отверстие в скале, напоминающее дверной проем. Однако ученые объяснили, что это такое и почему в этом нет ничего загадочного.

Кендрик Ламар показал клип на трек «N95». Это местами черно-белое, местами цветное видео, в котором рэпер парит над океаном и почитывает газету, когда рядом пролетает автомобиль.

Måneskin записали кавер на песню Элвиса Пресли «If I Can Dream» для байопика про певца. Но послушать мы его сможем только после выхода картины.

Bubble Comics планирует выпустить комикс по фильму «Брат» в конце августа. По словам главреда издательства Романа Коткова, в сборнике будет много персонажей из двух фильмов, которые получат авторские предыстории либо продолжения.

Disney+ назвал в своем блоге дату выхода сериала «Женщина-Халк» с Татьяной Маслани в главной роли — 17 августа 2022 года. Только официальных подтверждений пока нет.