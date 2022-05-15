перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Швеция решила вступить в НАТО вслед за Финляндией 18:28
Финляндия решила вступить в НАТО, Украина победила на «Евровидении» и другие новости дня
17:59 дайджест
Bloomberg: в новой концепции НАТО Россию назовут «непосредственной угрозой» 17:55
Måneskin записали кавер на песню Элвиса Пресли «If I Can Dream» 16:53
Комикс по фильму «Брат» планируют выпустить в августе 16:50
Клуб «Торпедо» возглавил ФНЛ и завоевал право выступить в следующем сезоне Российской премьер-лиги 16:41
Curiosity Rover/Twitter
NASA опубликовало снимок с Марса, на котором видно «дверной проем» в скале 16:05
Финляндия официально приняла решение вступить в НАТО 15:56
«This shit hard»: Кендрик Ламар выпустил клип на «N95» 14:58
В Северной Корее выявили более 296 тыс. случаев «незнакомой лихорадки» за сутки 14:23
Россияне стали чаще воровать в магазинах за последние три месяца 13:59
Кадр из фильма «Тор: Рагнарек»
Disney+ назвал дату выхода сериала «Женщина-Халк» 12:57
Полиция Италии предотвратила кибератаки на «Евровидение» 12:50
В России выявили 4956 новых случаев COVID-19 11:22
Twitter обвинил Илона Маска в разглашении договоренностей 11:07
Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле поселка Середа 9:22
Соцсети Бритни Спирс
Бритни Спирс потеряла ребенка в начале беременности 9:03
Украинская группа Kalush Orchestra победила на «Евровидении» 8:44
Ким Чен Ын назвал вспышку ковида «величайшим потрясением с момента основания» КНДР Вчера в 20:42
Военные корабли КНР вошли в территориальные воды Японии у островов Сенкаку Вчера в 20:30
Дайджест

Финляндия решила вступить в НАТО, Украина победила на «Евровидении» и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:59

Финляндия официально объявила о планах подать заявку на вступление в НАТО. Голосование в парламенте состоится 17 мая.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле поселка Середа с территории Украины. Пострадал один местный житель — он получил осколочное ранение.

За последние сутки КНДР зарегистрировала более 296 тыс. новых пациентов с высокой температурой и 15 погибших от «незнакомой лихорадки». Судя по сообщениям государственных СМИ, в стране активно распространяется коронавирус.

Украина выиграла «Евровидение-2022». Страну представляла рэп-группа Kalush Orchestra с песней «Stefania» — на голосовании жюри и телезрителей она собрала 631 балл.

Полиция Италии предотвратила хакерские атаки во время полуфинала и финала «Евровидения». Предполагается, что за ними стоят группировка Killnet и ее филиал Legion.

За февраль — апрель в России увеличилось количество краж в магазинах. Чаще всего крадут сладости, колбасы, алкоголь, сыры, кофе и какао.

Бритни Спирс рассказала, что потеряла ребенка в начале беременности. Певица пережила выкидыш.

Twitter обвинил Илона Маска в нарушении соглашения о неразглашении, когда тот рассказал подробности о проверке количества ботов в соцсети. Бизнесмен сообщил, что размер выборки для выявления ботов составляет 100 аккаунтов.

NASA выложило фотографию с поверхности Марса, на которой видно отверстие в скале, напоминающее дверной проем. Однако ученые объяснили, что это такое и почему в этом нет ничего загадочного.

Кендрик Ламар показал клип на трек «N95». Это местами черно-белое, местами цветное видео, в котором рэпер парит над океаном и почитывает газету, когда рядом пролетает автомобиль.

Måneskin записали кавер на песню Элвиса Пресли «If I Can Dream» для байопика про певца. Но послушать мы его сможем только после выхода картины.

Bubble Comics планирует выпустить комикс по фильму «Брат» в конце августа. По словам главреда издательства Романа Коткова, в сборнике будет много персонажей из двух фильмов, которые получат авторские предыстории либо продолжения.

Disney+ назвал в своем блоге дату выхода сериала «Женщина-Халк» с Татьяной Маслани в главной роли — 17 августа 2022 года. Только официальных подтверждений пока нет.

События недели на afisha.ru
боевик
Флешбэк
Лиам Нисон играет профессионального киллера, который отказывается от задания
рок
«Дикая мята. Violet»
фантастика
Ботан и супербаба
Робкий парень из-за проблем с девушками собирает женщину-робота
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
приключение
Артек. Большое путешествие
Зумеры отправляются в Советский Союз, чтобы спасти родителей в будущем
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить