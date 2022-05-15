«This shit hard»: Кендрик Ламар выпустил клип на «N95»

Американский рэпер Кендрик Ламар показал клип на трек «N95». Режиссером видео выступил сам исполнитель вместе с Дэйвом Фри.
Это местами черно-белый, местами цветной клип, в котором Ламар парит над океаном и почитывает газету, когда рядом пролетает автомобиль. Порой на фоне происходящего возникает надпись «This shit hard».
Также в клипе снялся кузен Ламара, рэпер Baby Keem.
«N95» вошел в пятый альбом «Mr. Morale & The Big Steppers», который опубликовали пару дней назад. В треклист вошли 18 композиций, включая совместные работы с Kodak Black, вокалисткой Portishead Бет Гиббонс и участником Wu-Tang Clan Ghostface Killah.