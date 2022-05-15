Россияне стали чаще воровать в магазинах за последние три месяца

За февраль–март в России увеличилось количество краж в магазинах, пишет РБК о ссылкой на разработчика системы распознавания лиц NTechLab. Средняя сумма украденных товаров составила 1,5 тыс. рублей — это на 25% больше прошлого года.

Чаще всего крадут кондитерские изделия (19% всех краж), колбасы (16%), алкоголь (14%), сыры (13%), кофе и какао (7%). В одном магазине в среднем фиксировалось около 130 краж — это на 18% больше, чем в прошлом году.

В продуктовых магазинах товары зачастую похищают сразу с корзинкой — таких случаев на 27% больше, чем в эти же месяцы годом ранее. Количество краж на кассах самообслуживания выросло на 34%.

В одном из крупнейших продовольственных ретейлеров рассказали, что усиливают охрану, настраивают видеокамеры и ставят замки на дорогие товары — речь идет о «традиционных» категориях (дорогой алкоголь и икра), а также избранную косметику и предметы бытовой химии. «Сейчас „выносят“ все, воруют чаще и больше», — согласен топ-менеджер ритейлера.

Участившиеся кражи подтвердили в «Спортмастере», «Семье» и «Spar Калининград». «Как только экономика начинает немного сдавать, учащаются случаи воровства», — сказал управляющий делами группы «Спортмастер» Сергей Агибалов.