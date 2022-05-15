В России выявили 4 956 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 4956 новых случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 91 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 358. За ним следуют Москва, Подмосковье, Ростовская, Свердловская, Нижегородская и Челябинская области.