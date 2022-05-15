В России выявили 4 956 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 4956 новых случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 91 меньше, чем вчера.
Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 358. За ним следуют Москва, Подмосковье, Ростовская, Свердловская, Нижегородская и Челябинская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 260 293. За сутки умерли 99 человек, за весь период — 377 670. Выздоровели 6200 человек, за все время — 17 647 179. Число госпитализаций за сутки составило 1125.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 521 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (84,2 млн), на втором — Индия (43,1 млн). За ними идут Бразилия (30,7 млн), Франция (29,1 млн), Германия (25,7 млн) и Великобритания (22,2 млн).