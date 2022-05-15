Twitter обвинил Илона Маска в разглашении договоренностей

Действующее руководство Twitter обвинило Илона Маска в нарушении соглашения о неразглашении. Об этом Маск сам заявил в своем твиттер-аккаунте.
По словам бизнесмена, обвинение связано с его твитами, где он рассказывает подробности о проверке количества ботов на площадке. В частности, он сообщил, что размер выборки для проверки на ботов составляет 100 штук.
Илону Маску рассказал, что ему позвонили юристы компании с жалобами.
В конце апреля Илон Маск подписал контракт с Twitter на покупку соцсети за 44 млрд долларов. Он заявил, что хочет превратить соцсеть в площадку «выражения свободы слова», а также изменить правила модерации и раскрыть «необычайный потенциал» Twitter.
В середине мая Маск поставил сделку на паузу, так как решил дождаться результатов проверки на количество фейковых аккаунтов в соцсети.
Маск хочет увидеть «подробности, подтверждающие, что спамовые и фейковые аккаунты действительно составляют менее 5% пользователей». Ранее он говорил, что борьба со «спам-ботами» — одна из его приоритетных задач.