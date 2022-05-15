Twitter обвинил Илона Маска в разглашении договоренностей

Действующее руководство Twitter обвинило Илона Маска в нарушении соглашения о неразглашении. Об этом Маск сам заявил в своем твиттер-аккаунте.

По словам бизнесмена, обвинение связано с его твитами, где он рассказывает подробности о проверке количества ботов на площадке. В частности, он сообщил, что размер выборки для проверки на ботов составляет 100 штук.

Илону Маску рассказал, что ему позвонили юристы компании с жалобами.