Военные корабли КНР вошли в территориальные воды Японии у островов Сенкаку

Четыре патрульных корабля морской полиции Китая вошли на подконтрольную Японии прибрежную зону островов Сенкаку в Восточно-Китайском море. Об этом сообщает телеканал NHK.

Когда корабли находились в этой зоне уже несколько часов, японская береговая охрана направила ряд предупреждений с требованиями покинуть территориальные воды страны. Других действий ведомство пока не предпринимает.

Китайские корабли заходят в прибрежную зону у островов Сенкаку раз в несколько месяцев. Они проводят там несколько часов, а затем возвращаются в нейтральные воды.

12 мая в Токио состоялся саммит Япония и представителей Евросоюза. В заявлении по итогам совещания говорится, что усиление активности китайских военных в Восточно-Китайском море вызывает беспокойство. Министерство иностранных дел Китая заявляет, что острова Сенкаку — неотъемлемая часть КНР.