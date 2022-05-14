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Супруги из Индии потребовала компенсацию в 50 млн рупий от сына и его жены из‑за отсутствия внуков

Виктория Шанина
Сегодня в 19:08

В Индии супруги Санджив и Садхана Прасад подали иск в суд на своего сына и его жену. Они требуют внука в течение года либо компенсацию в размере 50 млн рупий (более 42 миллионов рублей), пишет Deutsche Welle.

Сумму компенсации супруги составили из своих расходов на семейную жизнь сына. В частности, на свадьбу в пятизвездочном отеле, роскошный автомобиль, медовый месяц в Таиланде и обучение сына на пилота. Также истцы брали кредит на строительство дома для молодоженов. Общие затраты составили примерно 25 млн рупий, еще 25 млн они просят за моральный ущерб.

«Мы пожертвовали нашими мечтами, чтобы вырастить его [сына]. Но, несмотря на наши усилия, сын и его жена причинили нам душевные страдания, не подарив нам внуков. Люди постоянно задают нам вопросы об этом, причиняя еще большую боль», — указали Санджив и Садхана в документе.

Их сын находится в браке шесть лет, он и его жена не планируют заводить ребенка.

«По крайней мере, если у нас будет внук, с которым мы сможем проводить время, страдания, которые мы испытываем, будут терпимы», — говорится в иске. Несмотря на финансовые трудности сейчас они готовы позаботиться о внуке.

Прасад рассказывают, что их сына и его жена практически не общаются с ними и сами они живут в разных городах из‑за работы, что причиняет родителям «огромную боль».

«Мы относились к нашей невестке как к собственной дочери. Несмотря на это, она очень редко уделяет нам время, усугубляя наши страдания», — заявили супруги.

Их адвокат говорит, что это дело «отражает правду общества». По его словам, пожилые супруги мечтают стать бабушкой и дедушкой. Кроме того, в традиционной индийской семье женатые сыновья часто остаются со своими родителями, а те вносят свой вклад в воспитание внуков.

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