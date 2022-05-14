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Умер член СПЧ Андрей Бабушкин, избран новый президент ОАЭ и другие новости дня
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СК расследует уголовное дело об осквернении памятника советским воинам в Словакии 13:59
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Умер член СПЧ Андрей Бабушкин, избран новый президент ОАЭ и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 18:22

На 59-м году жизни умер Андрей Бабушкин, глава комиссии СПЧ по развитию пенитенциарной системы и руководитель комитета «За гражданские права». Накануне его госпитализировали в одну из московских больниц.

12–14 мая в Германии прошла встреча глав МИД стран «Большой семерки». Министры решили усилить экономическую и политическую изоляцию России, а также продолжить поставки вооружений на Украину.

Латвия запретила въезд более чем 100 россиянам, которые поддерживают «зверства, совершенные Кремлем». Под ограничение попали, в частности, известные актеры Василий Ливанов, Александр Панкратов-Черный и Игорь Петренко.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил провести расследование по факту осквернения памятника советским солдатам в Словакии. Неизвестные нанесли на памятник «знак одного из запрещенных украинских нацбатальонов».

Верховный совет ОАЭ избрал новым президентом Мухаммада ибн Заид Аль Нахайяна — брата предыдущего лидера страны, который скончался накануне. В последнее время именно он фактически исполнял обязанности президента из‑за проблем со здоровьем у своего брата.

Американская киноакадемия назвала дату проведения 95-й церемонии награждения премии «Оскар» — она пройдет 12 марта. Место проведения прежнее — театр Dolby в Лос-Анджелесе.

Netflix запустит формат прямого эфира. Платформа может использовать функцию, например, для живого голосования в рамках соревновательных проектов — Netflix уже работает над шоу «Dance 100», посвященного танцам.

Анимационный фильм Хаяо Миядзаки «Ветер крепчает» выйдет в повторный прокат в России. Премьера запланирована на 15 июня — день 37-летия студии Ghibli, которую соосновал японский режиссер.

Charli XCX проведет концерт в виртуальной вселенной игры Roblox. Игроки с наибольшим количеством очков окажутся на одной сцене с певицей.

Peacock снимет сериал по мотивам комедии 90-х «Реальность кусается» о четырех друзьях, столкнувшихся со сложностями взрослой жизни. Над шоу будут работать сценаристка и продюсеры оригинальной ленты.

Алан Ритчсон снимется в десятом «Форсаже». Он пополнил актерский состав картины после того, как режиссер Джастин Лин покинул проект, а его должность занял Луи Летерье.

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