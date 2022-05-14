Американская киноакадемия назвала дату проведения «Оскара» в 2023 году

95-я церемония награждения «Оскар» пройдет 12 марта 2023 года. Об этом объявила Академия кинематографических искусств и наук, пишет Deadline.

Уже второй год подряд церемония будет проходить в марте, а не в феврале, как это было в течение последних нескольких нет. Эта традиция прервалась в 2020 году, незадолго до начала пандемии, тогда «Оскар» состоялся 7 февраля.

Награждение будет транслировать телеканал ABC. Физически мероприятие пройдет в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

На 94-й церемонии награждения «Оскар» лучшим фильмом был признан «CODA: Ребенок глухих родителей». Лучшим режиссером стала Джейн Кэмпион (фильм «Власть пса). Лучшая актриса — Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»), лучший актер — Уилл Смит («Король Ричард»).