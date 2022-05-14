Deadline: Netflix планирует запустить формат прямого эфира

Стриминговая платформа Netflix планирует запустить формат прямого эфира, его разработка находится на ранних стадиях, пишет Deadline со ссылкой на неназванный источник в компании.

Издание предполагает, что платформа может использовать функцию, например, для живого голосования в рамках соревновательных проектов — Netflix уже работает над посвященным танцам шоу «Dance 100».

Среди других возможностей — трансляции выступлений стендап-комиков (сервис, например, провел фестиваль «Netflix Is A Joke» в конце апреля-начале мая в офлайн-формате), а также запуски шоу без сценария и различных экспериментальных форматов. Так, в январе 2020-го на Netflix уже было показано реалити-шоу «Circle».

Deadline предполагает, что платформа может транслировать и ряд спортивных событий, и отмечает успех совместного с «Формулой 1» проекта «Драйв выживания».

При этом, согласно сообщению издания, точные сроки запуска неизвестны. Источник в компании рассказал, что разработкой функции занята «маленькая команда» сотрудников.