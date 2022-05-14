Страны G7 договорились об усилении изоляции России и продолжении поставок вооружений Украине

Страны «Большой семерки» решили усилить экономическую и политическую изоляцию России, а также продолжить поставки вооружений на Украину. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление глав МИД.

«Подтверждаем нашу решимость и дальше усиливать экономическое и политическое давление на Россию, продолжая действовать сообща», — говорится в документе.

Отмечается, что страны G7 будут поставлять «будут поставлять вооружения на Украину, причем при необходимости — и на протяжении длительного времени».

Границы, которые Россия «пытается изменить путем военной агрессии», страны G7 не намерены признавать ни сейчас ни в будущем.

Министры также заявили о готовности расширять санкции, а также «включить в них сферы, от которых зависит Россия».

Главы МИД раскритиковали Минск за позицию по текущей ситуации на Украине: «Призываем Беларусь прекратить допускать агрессию России и соблюдать свои международные обязательства».

Встреча министров иностранных дел стран «Большой семерки» прошла в Германии, в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн 12–14 мая.