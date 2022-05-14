Новым президентом ОАЭ избран Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян

Верховный совет Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) избрал Мухаммада ибн Заид Аль Нахайян президентом страны. Об этом сообщило государственное информагентство WAM.

Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян — брат Халифа бен Зайд бен Султан Аль Нахайян, который занимал пост президента ОАЭ с 2004 года и до своей смерти 13 мая. В последнее время его брат фактически исполнял обязанности президента из‑за проблем со здоровьем у действовавшего лидера.

Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян родился 11 марта 1961 года в Эль-Айна. Его отец — первый президент и основатель ОАЭ Заид ибн Султан Аль Нахайян.

Ранее Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян занимал должность председателя исполнительного совета Абу-Даби, а также был главнокомандующим армией ОАЭ.