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Новым президентом ОАЭ избран Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян

Виктория Шанина
Сегодня в 13:04

Верховный совет Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) избрал Мухаммада ибн Заид Аль Нахайян президентом страны. Об этом сообщило государственное информагентство WAM.

Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян — брат Халифа бен Зайд бен Султан Аль Нахайян, который занимал пост президента ОАЭ с 2004 года и до своей смерти 13 мая. В последнее время его брат фактически исполнял обязанности президента из‑за проблем со здоровьем у действовавшего лидера.

Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян родился 11 марта 1961 года в Эль-Айна. Его отец — первый президент и основатель ОАЭ Заид ибн Султан Аль Нахайян.

Ранее Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян занимал должность председателя исполнительного совета Абу-Даби, а также был главнокомандующим армией ОАЭ.

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