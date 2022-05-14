Charli XCX проведет концерт в игровой вселенной Roblox

Издание пишет, что предстоящее шоу — совместный проект певицы, Roblox и Samsung. Корейская корпорация создала на платформе собственный виртуальный мир Superstar Galaxy, где пользователям помимо прочего предложено выполнять задания — Charli XCX при этом выступает в роли проводника.

17 июня британская поп-исполнительница Charli XCX проведет виртуальный концерт в игровой вселенной Roblox. Об этом сообщает NME.

Игроки, набравшие наибольшее количество очков, окажутся на одной сцене с исполнительницей. Каждую пятницу разработчики будут выкладывать обновления: дополнительные игровые зоны, артефакты и даже возможность для виртуальных персонажей исполнять песни Charli XCX.

В декабре 2020 года концерт в Roblox провел рэпер Lil Nas X, в октябре 2021-го — поп-группа Twenty One Pilots. Премия Brit Awards запустила в игровой вселенной свое пространство, где выступила британская певица PinkPantheress. Sony Music Entertainment заключила с Roblox стратегическое партнерство.