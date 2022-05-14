За последние сутки в России выявили 5 047 новых случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 151 больше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Москве — 402. За ней следуют Петербург, Московская область, Республика Татарстан, Воронежская и Волгоградская области.