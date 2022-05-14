За последние сутки в России выявили 5 047 новых случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 151 больше, чем вчера.
Больше всего заражений зафиксировано в Москве — 402. За ней следуют Петербург, Московская область, Республика Татарстан, Воронежская и Волгоградская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 255 337. За сутки умерли 107 человек, за весь период — 377 571. Выздоровели 7 378 человек, за все время — 17 640 979. Число госпитализаций за сутки составило 2 498.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 520 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (84,1 млн), на втором — Индия (43,1 млн). За ними идут Бразилия (30,7 млн), Франция (29,1 млн), Германия (25,7 млн) и Великобритания (22,2 млн).