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РБК: Московская биржа намерена запустить торги дирхамами и драмами

Денис Ламехов
Сегодня в 11:45

Московская биржа в ближайшее время намерена расширить перечень доступных для торгов валют, пишет РБК со ссылкой на три источника на финансовом рынке.

Согласно информации собеседников издания, Мосбиржа планирует сделать доступным обмен рубля на дирхамы — валюту Объединенных Арабских Эмиратов. Также, по словам источников, обсуждается запуск торгов армянским драмом и узбекским сумом.

Сейчас на торговой площадке рубль можно обменять на 10 иностранных валют: доллар, евро, турецкую лиру, гонконгский доллар, белорусский рубль, казахский тенге, швейцарский франк, британский фунт, японскую иену и китайский юань.

Один из источников РБК назвал расширение перечня валют логичным шагом, так как объемы торгов на Мосбирже упали. Согласно расчетам издания на основе информации биржи, среднесуточный оборот торгов в паре доллар-рубль в апреле 2022 года составил 81,5 млрд рублей, в апреле 2021 года — 242,9 млрд рублей.

Так, показатель уменьшился почти в 3 раза. РБК пишет, что резкое сокращение связано с введенным Центробанком запретом на операции с российскими бумагами для нерезидентов. На этот шаг ЦБ пошел после попадания под санкции.

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