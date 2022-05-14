Post Malone выложил еще один трек с грядущего альбома. Это совместная работа с Roddy Ricch

Это совместная работа с Roddy Ricch — другим рэпером из Соединенных Штатов, широкую популярность которому принесла композиция «The Box» , в 2020 году ставшая вирусным хитом в TikTok и попавшая на первую строчку Billboard 100.

Американский хип-хоп-исполнитель Остин Пост, известный как Post Malone, выпустил новый сингл «Cooped Up» с грядущего альбома «Twelve Carat Toothache». Послушать его можно здесь .

«Cooped Up» — второй опубликованный сингл с «Twelve Carat Toothache». Совместная композиция Post Malone и The Weeknd «One Right Now», представленная в ноябре 2021-го, также попадет в альбом. Пластинка выйдет 3 июня.

Предыдущий лонгплей Post Malone «Hollywood’s Bleeding» увидел свет в 2019 году. В него вошли 17 треков, среди приглашенных артистов отметились Оззи Осборн, Янг Таг, Трэвис Скотт, Future, SZA и другие.

Тогда «Афиша Daily» назвала Поста главным поп-артистом момента — предлагаем перечитать архивный материал.