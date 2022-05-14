Moderat вернулись с четвертым альбомом «More D4ta»

Берлинский электронный проект Moderat, состоящий из участников Modeselektor и Apparat, опубликовал свой четвертый студийный альбом «More D4ta». Послушать его можно здесь.

В августе 2017 года группа объявила о временном прекращении совместной деятельности — это первая запись после продолжительного перерыва. На пластинке 10 треков. «„More D4ta“ — альбом, который пытается побороть ощущения изоляции и перегруженности информацией, проблем, которые стали особенно выраженными за прошедшие два года», — сообщает группа.