Peacock снимет сериал по мотивам комедийного фильма 90-х «Реальность кусается»

Стриминговый сериал Peacock выпустит сериал по мотивам популярного комедийного фильма 90-х «Реальность кусается», в котором снялись Бен Стиллер, Итан Хоук, Вайнона Райдер и Джанин Гарофало. Об этом сообщил Deadline.

По информации издания, ремейк станет сериалом. Его сценарий напишет автор оригинальной картины Хелен Чайлдресс, в последнее время работавшая над проектами «Хорошие девчонки» и «Испанская принцесса».

Чайлдресс также выступит исполнительным продюсером шоу наряду с Дженной Банс, Дэнни Девито, Майклом Шамбергом и Стейси Шер. Трое последних также продюсировали картину 1994 года.

Фильм рассказывал историю о четырех друзьях, сталкивающимися со сложностями взрослой жизни. Действие сериала, как и оригинала, развернется в 90-х годах и будет посвящено четверым однокурсникам, вот-вот закончившим колледж.