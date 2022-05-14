Культовый ситком «Женаты… с детьми» получит анимационный ремейк

У культового американского ситкома «Женаты… с детьми» появится одноименный анимационный ремейк. В его создании примут участие звезды оригинального сериала. Об этом сообщил Deadline.

Сценарий шоу разработал исполнительный продюсер мультсериала «Гриффины» Алекс Картер. Он возглавит новый проект, над которым студия Sony Pictures Television работает в течение более чем года.

Пока неизвестно, на какой платформе выйдет анимационная версия «Женаты… с детьми». Предположительно премьера может состояться на Fox, Hulu или Peacock. Оригинальный сериал выходил на Fox, а сейчас его транслируют Hulu и Peacock.

Озвучивать героев будут Кэти Сагал, Эд О’Нилл, Кристина Эпплгейт и Дэвид Фаустино. Все актеры участвовали в оригинальном сериале, который выходил c 1987 по 1997 год.

Шоу стало одним из самых влиятельных на телевидении и во многом определило успех сети Fox. Оно рассказывало о жизни чикагской семьи: продавца женской обуви Эла Банди, его жены Пегги и детей Келли и Бада.