Минобороны Украины намерено увеличить численность армии до миллиона человек

Министерство обороны Украины намерено увеличить численность армии до миллиона человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра Алексея Резникова.

До начала «спецоперации» в вооруженных силах Украины служили около 200 тыс. человек, по данным издания «Страна.ua». Теперь же, как отметил Резников, государство «ориентируется на потребность обеспечить 1 млн человек, которые будут бороться с врагом».

«Благодаря проведенным подготовительным мероприятиям и мобилизации украинского народа, действиям властей, сохранивших управляемость страной, была организована оборона. На начальных этапах очень помогли волонтеры, которые благодаря мобильности закрывали острые проблемные вопросы», — сказал Резников.

Он отметил, что эскалация конфликта «спровоцировала взрывной рост оборонных нужд» и «Украина не была готова к этому полностью».

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