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BTF Media выпустит сериал о Фриде Кало. Над ним будет работать семья художницы

Юлия Онодэра
Вчера в 23:39

Мексиканская студия BTF Media, выпустившая сериал «Пока не встретил тебя» о певце Хуане Габриэле и оригинальную теледраму «Марадона: благословенная мечта» для Prime Video, снимет байопик о художнице Фриде Кало. Об этом сообщил Variety.

В создании шоу примет участие семья Кало, в том числе ее внучатая племянница Мара Ромео Кало. По ее словам, «сериал попытается изобразить Фриду такой, какой ее еще никто не видел».

«Цель — это представить уникальную перспективу, основанную на том, что семья знает о ней, и показать, как на самом деле она прожила свою жизнь», — пояснила родственница художницы.

Глава Frida Kahlo Management Альфонсо Дюран добавил, что проект покажет Фриду «как женщину, чье искусство представляло воодушевление, надежду и силу» и позволит семье художницы «поделиться со зрителями, как ее наследие продолжает вдохновлять тысячи людей по всему миру».

Каждый эпизод, по задумке авторов, будет раскрывать различные малоизвестные аспекты жизни и творчество Кало. Более детальной информацией о сюжете и команде, работающей над проектом, создатели сериала обещают поделиться позднее.

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