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Два оператора RT попали под обстрел на территории ДНР. Они получили ранения

Юлия Онодэра
Вчера в 22:38

Два оператора телеканала RT Владимир Баталин и Виктор Мирошников попали под ракетный обстрел на территории ДНР. Они были ранены. Об этом сообщили в телеграм-канале «RT на русском».

Оба оператора входили в съемочную группу военного корреспондента Валентина Горшенина. Сам репортер не пострадал. Баталин и Мирошников же получили осколочные ранения ног и спины.

По информации издания, они попали под обстрел украинских вооруженных сил. Инцидент произошел, когда журналисты остановились на местной заправке. По словам главреда RT Маргариты Симоньян, они хотели взять кофе.

Горшенин утверждает, что рядом с заправкой не было военных объектов. Его коллегам уже оказали медицинскую помощь: обоих отвезли в больницу.

В ходе «спецоперации», по сведениям Национального союза журналистов Украины, погибли уже более 20 сотрудников СМИ. Среди них были оператор Fox News Бенджамин Холл и украинский координатор издания Александра Кувшинова, репортер The Insider* Оксана Баулина и журналистка «Радио Свобода»* Вера Гирич.

*«Радио Свобода» и The Insider включены Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

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