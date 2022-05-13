Референдум о присоединении Южной Осетии к России пройдет 17 июля

17 июля в Южной Осетии пройдет референдум о присоединении к России. Эту дату назначил действующий президент частично признанной республики Анатолий Бибилов, подписав соответствующий указ.

«Руководствуясь историческим стремлением народа Республики Южная Осетия к воссоединению с Россией, в соответствии с пунктом 16 статьи 50 Конституции, постановляю: назначить референдум по вопросу „Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?“» — следует из текста документа.

По словам Бибилова, ЦИК «единогласно поддержал» намерения Южной Осетии присоединиться к России. Глава республики надеется, что «уже совсем скоро сбудется наша большая мечта».

Недавно Бибилов проиграл выборы президента Южной Осетии и признал это. 11 мая новоизбранный президент Алан Гаглоев говорил, что в республике проведут референдум, как только «настанет время», и Москва подаст соответствующий сигнал.